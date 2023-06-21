Столповская Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столповская Елена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

20.01.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1886 ст.

Сын: Столповский Платон Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.03.1888 ст.

Дочь: Столповская Дарья Петровна

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1889 ст.

Сын: Столповский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.

Сын: Столповский Павел Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.

Сын: Столповский Александр Петрович

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.

Дочь: Столповская Елена Петровна

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.

Дочь: Столповская Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столповский Пётр Яковлевич

Смерть
20.01.1903 ст.
Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область