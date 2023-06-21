Столповская Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти20.01.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1886 ст.
Сын: Столповский Платон Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
19.03.1888 ст.
Дочь: Столповская Дарья Петровна
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
03.10.1889 ст.
Сын: Столповский Андрей Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.
Сын: Столповский Павел Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.03.1895 ст.
Сын: Столповский Александр Петрович
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1897 ст.
Дочь: Столповская Елена Петровна
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.
Дочь: Столповская Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Столповский Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1903 ст.