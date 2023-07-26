Рыбалкина Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалкина Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.
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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1986

Сын: Колчанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчанов Александр Васильевич