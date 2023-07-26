Рыбалкина Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1986
Сын: Колчанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчанов Александр Васильевич