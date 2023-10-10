Субботина (Волченкова) Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина (Волченкова) Пелагея Тимофеевна

Субботина (Волченкова) Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Опочня, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1880

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Волченков Тимофей Артемиевич

Мать: Тормасова Александра Спиридоновна

Опочня, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.04.1898

Муж: Субботин Алексей Федорович

Воскресенское, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Субботин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Федорович

Воскресенское, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Субботин Феодор Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1910

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Федорович

Воскресенское, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close