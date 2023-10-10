Субботина (Волченкова) Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
12.04.1898
Рождение ребёнка
11.08.1904
Отец ребёнка: Субботин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Субботин Феодор Алексеевич
Отец ребёнка: Субботин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1910
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Федорович