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Истомин Иван Матвеевич

Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Истомин Матвей Васильевич

Мать: Истомина Татьяна Михайловна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.07.1893

Жена: Истомина Поликсения Викторовна

4.7.1893 бракосочетание временно отпускной военный писарь Иван Матвеевич Истомин первым браком 30л и Спасо-Боровинского прихода д.Климушинской крест.девица Поликсения Викторовна Дранишникова, первым... Показать все
Смерть
Неизвестно