Истомин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
04.07.1893
4.7.1893 бракосочетание временно отпускной военный писарь Иван Матвеевич Истомин первым браком 30л и Спасо-Боровинского прихода д.Климушинской крест.девица Поликсения Викторовна Дранишникова, первым... Показать все
Смерть
Неизвестно