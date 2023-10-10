Андреева (Свистунова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Свистунова) Юлия Александровна

Место рождения

Козино, Красногорск, Московская область

Дата рождения

01.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1977

Отец: Свистунов Александр Сергеевич

Мать: Свистунова Галина Александровна

Козино, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Андреева Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Андреев Роман Александрович

Рождение ребёнка
28.02.2009

Дочь: Андреева Софья Романовна

Отец ребёнка: Андреев Роман Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Роман Александрович

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