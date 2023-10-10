Андреева (Свистунова) Юлия Александровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1977
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Андреева Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Андреев Роман Александрович
Рождение ребёнка
28.02.2009
Дочь: Андреева Софья Романовна
Отец ребёнка: Андреев Роман Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно