Буреева (Чекалова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буреева (Чекалова) Мария Михайловна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

05.08.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1861 ст.

Отец: Чекалов Михаил Васильев

Мать: Чекалова Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
07.08.1861 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1878 ст.

Муж: Буреев Иустин Тимофеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.

Сын: Буреев Михаил Иустинович

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.

Дочь: Буреева Анна Иустиновна

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.

Дочь: Буреева Александра Иустиновна

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.

Дочь: Буреева Марфа Иустиновна

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1886 ст.

Дочь: Буреева Пелагея Иустиновна

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1887 ст.

Сын: Буреев Иван Иустинович

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1890 ст.

Сын: Буреев Фёдор Иустинович

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1891 ст.

Дочь: Буреева Вера Иустиновна

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1893 ст.

Сын: Буреев Петр Иустинович

Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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