Буреева (Чекалова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.08.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1861 ст.
Крещение
07.08.1861 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1878 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.
Дочь: Буреева Анна Иустиновна
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.
Дочь: Буреева Александра Иустиновна
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.06.1884 ст.
Дочь: Буреева Марфа Иустиновна
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.09.1886 ст.
Дочь: Буреева Пелагея Иустиновна
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.11.1887 ст.
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.02.1890 ст.
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.09.1891 ст.
Дочь: Буреева Вера Иустиновна
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.05.1893 ст.
Отец ребёнка: Буреев Иустин Тимофеевич
Смерть
Неизвестно