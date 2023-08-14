Гончарова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1976

Дочь: Гончарова Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1977

Дочь: Гончарова Вероника

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1981

Дочь: Чумакова Наталия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1983

Сын: Гончаров Александр

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности