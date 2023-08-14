Гончарова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1976
Дочь: Гончарова Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1977
Дочь: Гончарова Вероника
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1981
Дочь: Чумакова Наталия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1983
Сын: Гончаров Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности