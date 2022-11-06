Кобелева (Борисова) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Борисова) Валентина Ефимовна

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Место рождения

п. Давыдовка Воронежская обл.

Дата рождения

27.05.1936

Дата смерти

06.11.2022

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1936

Отец: Борисов Ефим Павлович

Мать: Борисова Анна Архиповна

п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобелев Петр Егорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобелев Петр Егорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
06.11.2022
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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