Кобелева (Борисова) Валентина Ефимовна
Место рожденияп. Давыдовка Воронежская обл.
Дата рождения27.05.1936
Дата смерти06.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1936
Отец: Борисов Ефим Павлович
Мать: Борисова Анна Архиповна
п. Давыдовка Воронежская обл.
Рождение ребёнка
14.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобелев Петр Егорович
Рождение ребёнка
02.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобелев Петр Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.2022