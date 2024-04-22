Коровин Иван Архипович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Коровин Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Коровина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Коровина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Коровина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Коровина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Рождение ребёнка
?.03.1858
Дочь: Коровина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно