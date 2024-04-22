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Коровин Иван Архипович

Место рождения

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Коровин Архип Фёдорович

Мать: не указана

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Коровин Евфим Иванович

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Коровина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Коровина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Коровина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Коровина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Коровин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.03.1858

Дочь: Коровина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коровина Наталья Емильянова

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Наталья Емильянова

Смерть
Неизвестно
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