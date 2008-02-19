Чугаев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугаев Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1947

Дата смерти

19.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947

Отец: Чугаев Петр Трофимович

Мать: Чугаева Татьяна

Рождение ребёнка
06.11.1966

Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Чугаева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.10.1969

Сын: Чугаев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Чугаева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Чугаева Валентина Григорьевна

Смерть
19.02.2008