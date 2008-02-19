Чугаев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1947
Дата смерти19.02.2008
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947
Отец: Чугаев Петр Трофимович
Мать: Чугаева Татьяна
Рождение ребёнка
06.11.1966
Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Чугаева Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
22.10.1969
Мать ребёнка: Чугаева Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Чугаева Валентина Григорьевна
Смерть
19.02.2008