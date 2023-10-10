Аксенов Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения27.08.1868
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Костюнина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна
Дочь: Акилина Александровна
Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна
Сын: Аксенов Яким Александрович
Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна
Сын: Аксенов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна
Сын: Аксенов Федор Александрович
Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна
Сын: Аксенов Степан Александрович
Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна
Сын: Аксенов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Степан Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Федор Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Петр Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Александр Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Иван Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна
Сын: Аксенов Павел Александрович
Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна