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Аксенов Александр Данилович

Место рождения

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

27.08.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1868

Отец: Аксенов Даниил Спиридонович

Мать: Аксенова Наталья Николаевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Крещение
29.08.1868
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Костюнина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Акилина Александровна

Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Аксенов Яким Александрович

Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1896

Сын: Аксенов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1897

Сын: Аксенов Федор Александрович

Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
16.01.1899

Жена: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Рождение ребёнка
10.07.1899

Сын: Аксенов Степан Александрович

Мать ребёнка: Аскенова Феодосия Алексеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1900

Сын: Аксенов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Аксенов Степан Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Аксенов Федор Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.09.1904

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1906

Сын: Аксенов Петр Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1906

Сын: Аксенов Александр Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1909

Сын: Аксенов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1911

Сын: Аксенов Иван Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Аксенов Павел Александрович

Мать ребёнка: Аксенова (сидорова) Мария Корниловна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
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