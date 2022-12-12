Алексеев Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Сергей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1935

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1963

Дочь: Старыгина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга

1-е Парголово, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
1984
Сосновка, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
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