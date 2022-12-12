Алексеев Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1935
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1963
Дочь: Старыгина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга
1-е Парголово, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
1984
Сосновка, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния