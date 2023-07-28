Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Соломонида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Савва Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Смерть
Неизвестно