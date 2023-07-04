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Виниченко Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965

Отец: Виниченко Михаил Фёдорович

Мать: Виниченко Галина