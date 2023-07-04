Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Виниченко Виталий Михайлович
Виниченко Виталий Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1965
Пол
Мужской
Отец
Виниченко Михаил Фёдорович
1939 г.р.
Мать
Виниченко Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965
Отец:
Виниченко Михаил Фёдорович
Мать:
Виниченко Галина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь