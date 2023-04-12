Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Мартьянович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Мартьянович

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Мартьянович

Смерть
Неизвестно
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