Игонин Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1951
Отец: Игонин Матвей Федорович
Мать: Игонина Анна Ивановна
Бракосочетание
21.09.1973
Рождение ребёнка
03.11.1976
Дочь: Игонина Марина Михайловна
Мать ребёнка: Игонина Татьяна Геннадиевна
Рождение ребёнка
22.02.1982
Сын: Игонин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Игонина Татьяна Геннадиевна