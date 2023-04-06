Игонин Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгонин Михаил Матвеевич

Игонин Михаил Матвеевич

avatar

Место рождения

Рузаевка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

13.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1951

Отец: Игонин Матвей Федорович

Мать: Игонина Анна Ивановна

Рузаевка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
21.09.1973

Жена: Игонина Татьяна Геннадиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.11.1976

Дочь: Игонина Марина Михайловна

Мать ребёнка: Игонина Татьяна Геннадиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1982

Сын: Игонин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Игонина Татьяна Геннадиевна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close