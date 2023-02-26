Авдотья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Марья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Арина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Петров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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