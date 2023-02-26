Авдотья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тимофей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Марья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Арина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Петров
Смерть
Неизвестно