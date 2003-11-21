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Хаертдинова Милена Рафаэлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2003

Отец: Хаертдтнов Рафаэль Рамилевич

Мать: Хаертдинова Гузель Ахсановна