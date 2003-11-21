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Хаертдинова Милена Рафаэлевна
Хаертдинова Милена Рафаэлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.2003
Пол
Женский
Отец
Хаертдтнов Рафаэль Рамилевич
1979 г.р.
Мать
Хаертдинова (Гибадуллина) Гузель Ахсановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2003
Отец:
Хаертдтнов Рафаэль Рамилевич
Мать:
Хаертдинова Гузель Ахсановна
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