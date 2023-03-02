Шайгузов (Акманова) Зайнаб
Место рожденияо. Сахалин
Дата рождения28.08.1902
Дата смерти27.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
о. Сахалин
Бракосочетание
26.02.1923
Муж: Шайгузов Нургали
Рождение ребёнка
12.03.1927
Дочь: Огородников Фирдаусь
Отец ребёнка: Шайгузов Нургали
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Шайгузов Нургали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайгузов Нагим
Отец ребёнка: Шайгузов Нургали
Смерть
27.03.1980