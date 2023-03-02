Шайгузов (Акманова) Зайнаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайгузов (Акманова) Зайнаб

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Место рождения

о. Сахалин

Дата рождения

28.08.1902

Дата смерти

27.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

о. Сахалин
Бракосочетание
26.02.1923

Муж: Шайгузов Нургали

Рождение ребёнка
12.03.1927

Дочь: Огородников Фирдаусь

Отец ребёнка: Шайгузов Нургали

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Шайгузов Нургали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайгузов Нагим

Отец ребёнка: Шайгузов Нургали

Смерть
27.03.1980
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