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Шутов Андрей Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Шутов Павел Прохоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Шутов Савватей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Пушкарева Настасья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Евфросинья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1739
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