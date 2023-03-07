Шутов Андрей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Шутов Павел Прохоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Пушкарева Настасья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Евфросинья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1739