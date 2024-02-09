Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фома Алексеевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Смерть
Неизвестно