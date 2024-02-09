Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Филиппович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Фома Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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