Корякин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корякин Сергей Васильевич

Мать: Корякина Галина Ивановна