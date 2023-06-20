Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1935

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1935

Отец: Василий

Мать: Антонида Павловна