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Бабкин Василий Иванович

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Место рождения

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гордеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бабкина Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Бабкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бабкина Вера Сергеевна

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1905

Дочь: Филатова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Бабкина Вера Сергеевна

Берники, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Вера Сергеевна

Смерть
1965
Серпухов, Серпухов, Московская область
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