Бабкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гордеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бабкина Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Бабкина Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
12.03.1905
Дочь: Филатова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Бабкина Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Вера Сергеевна
Смерть
1965
Серпухов, Серпухов, Московская область