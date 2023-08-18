Яброва Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ябров Прохор Исакович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Ябров Прохор Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно