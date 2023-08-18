Яброва Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Куликову
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ябров Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Ябров Прохор Исакович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ябров Федор Прохорович

Отец ребёнка: Ябров Прохор Исакович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябров Прохор Исакович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно