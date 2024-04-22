Ильченко Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Александр Анатольевич

Место рождения

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.09.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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