Батыгин Егор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Батыгина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Батыгина Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Анисия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Батыгина Александра Егоровна
Мать ребёнка: Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия
Смерть
1952