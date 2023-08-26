Батыгин Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыгин Егор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Батыгина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Анисия

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Батыгина Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Анисия

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Батыгина Александра Егоровна

Мать ребёнка: Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия

Смерть
1952
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