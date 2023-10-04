Ягнён Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягнён Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ягнён Алексей Лаврентьевич

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
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