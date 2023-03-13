Азовцева (Черных) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азовцева (Черных) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

01.04.1908

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Черных Михаил Андреевич

Мать: Екатерина Ильинична

Бракосочетание
10.01.1888

Муж: Азовцев Петр Георгиевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1904

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Азовцев Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
30.03.1908

Сын: Азовцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Азовцев Петр Георгиевич

Смерть
01.04.1908
в родах
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