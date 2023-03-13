Азовцева (Черных) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти01.04.1908
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Черных Михаил Андреевич
Мать: Екатерина Ильинична
Бракосочетание
10.01.1888
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.05.1904
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Азовцев Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
30.03.1908
Отец ребёнка: Азовцев Петр Георгиевич
Смерть
01.04.1908
в родах