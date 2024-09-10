Тян Кухтин Шу-Тин (Геннадий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тян Кухтин Шу-Тин (Геннадий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухтина Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
01.08.1975

Дочь: Кухтина Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Кухтина Людмила Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.08.1976

Дочь: Кухтина Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Кухтина Людмила Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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