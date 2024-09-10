Тян Кухтин Шу-Тин (Геннадий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1975
Дочь: Кухтина Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Кухтина Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
09.08.1976
Дочь: Кухтина Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Кухтина Людмила Сергеевна
Смерть
Неизвестно