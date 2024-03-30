Мальцева (Кириллова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кириллов Семен
Рождение ребёнка
18.07.1858
Дочь: Лаврова Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович
Тотемский уезд
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мальцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Мальцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович
Смерть
Неизвестно