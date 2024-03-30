Мальцева (Кириллова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Кириллова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кириллов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1858

Дочь: Лаврова Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович

Тотемский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мальцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мальцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Протолеонович

Смерть
Неизвестно
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