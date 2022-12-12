Баташев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1912
Тула, город Тула, Тульская область