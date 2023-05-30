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Кастрюлина Екатерина Витальевна
Кастрюлина Екатерина Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кастрюлин Виталий Федорович
1983 г.р.
Мать
Кастрюлина Юлия Михайловна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кастрюлин Виталий Федорович
Мать:
Кастрюлина Юлия Михайловна
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