Макарова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Макаров Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Макаров Лаврентий Леонтьевич
или 1884 год
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Макарова Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Макаров Лаврентий Леонтьевич
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Никита Лаврентьевич
Отец ребёнка: Макаров Лаврентий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно