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Макарова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Макаров Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Макаров Лаврентий Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
или 1884 год
Бракосочетание
До 1885

Муж: Макаров Лаврентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Макарова Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Макаров Лаврентий Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Никита Лаврентьевич

Отец ребёнка: Макаров Лаврентий Леонтьевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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