Парфёнов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1956
Дата смерти26.09.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.2000
Причина смерти: Болезнь. туберкулёз
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область