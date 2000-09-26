Парфёнов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфёнов Василий Михайлович

Парфёнов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1956

Дата смерти

26.09.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.2000
Причина смерти: Болезнь. туберкулёз
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close