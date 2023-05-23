Голутвина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голутвина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1897

Дочь: Полякова Клавдия

Отец ребёнка: Голутвин Николай

Ст. Сабурово Никифоровского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Зинаида

Отец ребёнка: Голутвин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаринцева Анна

Отец ребёнка: Голутвин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голутвин Сергей

Отец ребёнка: Голутвин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голутвин Александр

Отец ребёнка: Голутвин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Голутвин Николай

Смерть
Неизвестно