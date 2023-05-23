Голутвина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1897
Дочь: Полякова Клавдия
Отец ребёнка: Голутвин Николай
Ст. Сабурово Никифоровского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Зинаида
Отец ребёнка: Голутвин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаринцева Анна
Отец ребёнка: Голутвин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голутвин Сергей
Отец ребёнка: Голутвин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голутвин Александр
Отец ребёнка: Голутвин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Голутвин Николай
Смерть
Неизвестно