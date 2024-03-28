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Шеина Ефросинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Климентий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Шеина Марина Климентьевна

Отец ребёнка: Шеин Климентий Лаврентьевич

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шеин Василий Климентьевич

Отец ребёнка: Шеин Климентий Лаврентьевич

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шеин Потап Климентьевич

Отец ребёнка: Шеин Климентий Лаврентьевич

Полымская, Тюменский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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