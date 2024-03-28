Шеина Ефросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Шеина Марина Климентьевна
Отец ребёнка: Шеин Климентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шеин Василий Климентьевич
Отец ребёнка: Шеин Климентий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Шеин Климентий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно