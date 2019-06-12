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Шишкин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1959

Дата смерти

12.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1959

Отец: Шишкин Василий

Мать: Шишкина Валентина

Бракосочетание
05.12.1985

Жена: Шишкина Татьяна

Рождение ребёнка
02.04.1986

Сын: Шишкин Юрий

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1987

Сын: Шишкин Дмитрий

Мать ребёнка: Шишкина Татьяна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
09.09.2002

Жена: Шишкина Татьяна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
12.06.2019
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
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