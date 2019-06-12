Шишкин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1959
Дата смерти12.06.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1959
Отец: Шишкин Василий
Мать: Шишкина Валентина
Бракосочетание
05.12.1985
Жена: Шишкина Татьяна
Рождение ребёнка
02.04.1986
Сын: Шишкин Юрий
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна
Рождение ребёнка
24.06.1987
Сын: Шишкин Дмитрий
Мать ребёнка: Шишкина Татьяна
Развод
09.09.2002
Жена: Шишкина Татьяна
Смерть
12.06.2019
Причина смерти: Болезнь