Маклецев Михаил Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецев Михаил Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маклецев Симеон Дементиев

Мать: Маклецева 3

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