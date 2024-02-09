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Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

1811-1813 год рождения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимонин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фроликова Тимонина Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Фроликов Тимонин Илья Иванович

Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич

1836-1837 год рождения
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гуськова (Фроликова Тимонина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич

1842-1843 год рождения
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тимонин Архип Иванович

Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич

1847-1848 год рождения
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимонин Семён Иванович

Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич

1848-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1855

Сын: Тимонин Иван Иванович

Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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