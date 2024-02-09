Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
1811-1813 год рождения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фроликова Тимонина Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фроликов Тимонин Илья Иванович
Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич
1836-1837 год рождения
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гуськова (Фроликова Тимонина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич
1842-1843 год рождения
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич
1847-1848 год рождения
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич
1848-1849 год рождения
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Тимонин Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно