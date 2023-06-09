Кучеренко (Бондарчук) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко (Бондарчук) Марфа Ефимовна

Место рождения

Гульск, Житомирська область

Дата рождения

02.07.1919

Дата смерти

24.08.?

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1919

Отец: не указан

Мать: Бондарчук Лукерья

Гульск, Житомирська область
Рождение ребёнка
10.08.1938

Сын: Кучеренко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович

Рождение ребёнка
12.01.1944

Дочь: Горелова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович

Рождение ребёнка
31.08.1946

Дочь: Красюк Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сморженюк Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Николай Ефимович

Смерть
24.08.?