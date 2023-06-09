Кучеренко (Бондарчук) Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1919
Дата смерти24.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1919
Отец: не указан
Мать: Бондарчук Лукерья
Рождение ребёнка
10.08.1938
Сын: Кучеренко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович
Рождение ребёнка
12.01.1944
Дочь: Горелова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович
Рождение ребёнка
31.08.1946
Дочь: Красюк Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сморженюк Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеренко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кучеренко Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.?