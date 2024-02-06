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Назаренко Яков Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаренко Савва Ермолаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Назаренко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Назаренко Александра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назаренко Анна Яковлева

Мать ребёнка: Назаренко Александра Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Александра Васильева

Смерть
Неизвестно
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