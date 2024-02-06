Назаренко Яков Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаренко Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Назаренко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Назаренко Александра Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назаренко Анна Яковлева
Мать ребёнка: Назаренко Александра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно