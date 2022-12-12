Тимошенко Антон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Антон Антонович

Тимошенко Антон Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Тимошенко Игнат Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Тимошенко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.

Дочь: Твердохлебова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1916 ст.

Дочь: Петлякова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Тимошенко Александра Антоновна

Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Смерть
1959
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close