Тимошенко Антон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Тимошенко Игнат Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Тимошенко Михаил Антонович
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.03.1914 ст.
Дочь: Твердохлебова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.09.1916 ст.
Дочь: Петлякова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Тимошенко Александра Антоновна
Мать ребёнка: Тимошенко Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959