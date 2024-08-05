Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Яжик Алексей

Мать: Яжик Мария

Рождение ребёнка
24.09.1842

Дочь: (Дацёва) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
12.07.1845

Дочь: (Дацёва) Каролина Григорьевна

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
20.07.1848

Дочь: (Дацёва) Магдалена Григорьевна

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
19.01.1851

Дочь: (Дацёва) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
21.09.1854

Сын: Дацёв Яким Григорьевич

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
10.10.1857

Дочь: (Дацёва) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
06.06.1860

Сын: Дацёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
15.09.1863

Сын: Дацёв Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
07.09.1867

Сын: Дацёв Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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