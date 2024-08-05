Дацёва (Яжик) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Яжик Алексей
Мать: Яжик Мария
Рождение ребёнка
24.09.1842
Дочь: (Дацёва) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
12.07.1845
Дочь: (Дацёва) Каролина Григорьевна
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
20.07.1848
Дочь: (Дацёва) Магдалена Григорьевна
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
19.01.1851
Дочь: (Дацёва) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
21.09.1854
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
10.10.1857
Дочь: (Дацёва) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
06.06.1860
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
15.09.1863
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Рождение ребёнка
07.09.1867
Сын: Дацёв Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Дацёв Григорий Стефанович
Смерть
Неизвестно