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Валиев Варис Махмутьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1953

Дата смерти

08.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953

Отец: Махмутьян

Мать: Валиева Мауфара Рахимкуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.02.2006
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