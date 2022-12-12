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Спицына Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Спицын Иоаким Степанович

Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Спицына Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Спицына Аграфена Степановна

Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Спицына Анна Степановна

Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Спицын Феодул Степанович

Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Степан Ефремович

Смерть
Неизвестно
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