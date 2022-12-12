Спицына Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Спицына Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Спицына Аграфена Степановна
Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Спицына Анна Степановна
Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Спицын Степан Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно