Кочергина Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1919

Сын: Кочергин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кочергин Василий Андреевич

Запись о рождении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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