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Kogan (כהן) Bentsion

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1871

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Kogan (כהן) Fishel Leib

Мать: Kogan (כהן) Etya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
06.07.1894

Жена: Kogan (כהן) Lana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
26.02.1899

Сын: Kogan (כהן) Elya

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
20.06.1901

Сын: Kogan (כהן) Yosif

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Genis Liza (Rukhlya)

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kogan (כהן) David

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kogan (כהן) Emile (Миля)

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Причина смерти: Холокост
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