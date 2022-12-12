Kogan (כהן) Bentsion
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Kogan (כהן) Fishel Leib
Мать: Kogan (כהן) Etya
Бракосочетание
06.07.1894
Жена: Kogan (כהן) Lana
Рождение ребёнка
26.02.1899
Сын: Kogan (כהן) Elya
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana
Рождение ребёнка
20.06.1901
Сын: Kogan (כהן) Yosif
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana
Рождение ребёнка
11.01.1906
Дочь: Genis Liza (Rukhlya)
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kogan (כהן) David
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Lana
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Причина смерти: Холокост