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Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна
Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна
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Место рождения
Букалей
, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
05.07.1939
Пол
Женский
Отец
Тарасов Григорий Николаевич
1912 г.р.
Мать
Тарасова (Куракина) Анна Ивановна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939
Отец:
Тарасов Григорий Николаевич
Мать:
Тарасова Анна Ивановна
Букалей
, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
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