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Краснова (Тарасова) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1939

Отец: Тарасов Григорий Николаевич

Мать: Тарасова Анна Ивановна

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область