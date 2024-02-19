Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алдаушев Нурсултан Бакытович

Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдаушев Бакыт Абзелеевич

Рождение ребёнка
14.07.1984

Сын: Алдаушев Достан Бакытович

Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич

Рождение ребёнка
01.07.1986

Дочь: Алдаушева Динара Бакытовна

Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич

Рождение ребёнка
30.08.1988

Сын: Алдаушев Нурдаулет Бакытович

Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич

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