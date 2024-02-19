Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алдаушев Нурсултан Бакытович
Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1984
Сын: Алдаушев Достан Бакытович
Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич
Рождение ребёнка
01.07.1986
Дочь: Алдаушева Динара Бакытовна
Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич
Рождение ребёнка
30.08.1988
Сын: Алдаушев Нурдаулет Бакытович
Отец ребёнка: Алдаушев Бакыт Абзелеевич